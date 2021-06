Bund und Länder haben beschlossen, dass ein Teil des geplanten länderübergreifenden Forschungszentrums im Mitteldeutschen Braunkohlerevier in Sachsen-Anhalt entsteht.

Wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte, sollen durch den Zweitstandort zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Region entstehen. Für das Großforschungszentrum mit Standorten in Sachsen-Anhalt und Sachsen stellt der Bund den Angaben zufolge bis 2028 insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung.



Bundesforschungsministerin Karliczek sagte, um langfristige wirtschaftliche Perspektiven in den Braunkohleländern zu eröffnen, wolle die Regierung den Strukturwandel gestalten. Nötig seien massive Investitionen in Forschung und Innovation. Die CDU-Politikerin ergänzte, die Großforschungszentren sollen zu wissenschaftlichen Spitzeneinrichtungen und wirtschaftlichen Motoren der Regionen werden.

