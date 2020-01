Vor elf Jahren sah der japanische Mundharmonikakünstler Natsuki Kurai einen jungen Mann, der in Japan mitten in der rastlosen Menschenmenge stillstand, ein Gebäude betrachtete und auch optisch aus der Masse herausragte: Stu Larsen, lange blonde Haare unter der Mütze, dünne Beine in engen Jeans. Später traf Kurai diesen wundersamen Sänger und Gitarristen aus Australien am Rand eines Konzerts, seitdem sind die beiden immer wieder gemeinsam in der Welt unterwegs. Wo sie zusammen musizieren, entsteht wieder der Moment ihres Kennenlernens, als würde das Leben auf "Stopp" gedrückt.

Stu Larsen Sänger und Gitarristen aus Australien (mago stock&people/Zuma Press)

Der japanische Mundharmonikakünstler Natsuki Kurai (mago stock&people/Zuma Press)

Stu Larsen - Gitarre, Gesang

Natsuki Kurai - Mundharmonika

Aufnahme vom 30.10.2018 aus der Brotfabrik Frankfurt