Laut der Polizei von Rotterdam handelte es sich bei den beiden Tatorten um eine Wohnung und ein Krankenhaus. (Bas Czerwinski / ANP / dpa / Bas Czerwinski)

Wie die örtliche Polizei mitteilte, tötete der mutmaßliche Täter - ein 32 Jahre alter Student - zunächst eine Frau in einer Wohnung und später in der Universitätsklinik einen Dozenten. Eine weitere Person wurde demnach schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Nach Zeugenaussagen hatte der Mann in militärischer Kampfkleidung im Hörsaal mit einer Handfeuerwaffe auf Menschen geschossen. Später soll er noch ein Feuer im Krankenhaus gelegt haben. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.

