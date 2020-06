Weltweit lernen mehr als 15,4 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache.

Das geht aus einer Studie hervor, an der sich als Herausgeber unter anderem das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut beteiligt haben. Vor allem in den Nachbarländern Dänemark, Niederlande, Tschechische Republik und Frankreich sei die Zahl gewachsen. Weiter hieß es, Polen sei das Land, in dem mit 1,95 Millionen die meisten Menschen Deutsch lernten. Eine deutliche Zunahme wurde in Afrika festgestellt. Hier lebe fast die Hälfte aller Menschen, die darum bemüht seien, sich die Sprache anzueignen. Zu den Staaten mit steigender Tendenz zählten etwa Ägypten, Algerien und die Elfenbeinküste. Dagegen sei in den Vereinigten Staaten ein Rückgang des Deutschlernens registriert worden.