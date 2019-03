Bei der Bevölkerungsentwicklung gibt es einer Studie zufolge deutliche Altersunterschiede zwischen Stadt und Land.

Nach einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln stieg das Durchschnittsalter in ländlichen Kreisen von 39,5 auf 44,8 Jahre. Dies betrifft den Zeitraum 1995 bis 2016. In kreisfreien Großstädten stieg das Durchschnittsalter nur von 40,7 auf 42,7 Jahre. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise Frankfurt am Main. Dort sank das Durchschnittsalter von 41,3 auf 40,6 Jahre. Am schnellsten gealtert ist hingegen Suhl in Thüringen, und zwar von 44,2 auf durchschnittlich 50,3 Jahre.