Klimakrise

Mindestens 30 Milliarden Dollar an Schulden sollten in den nächsten fünf Jahren für die am stärksten verschuldeten Länder ausgesetzt werden. Zu diesem Ergebnis kommt das Projekt " Debt Relief for a Green and Inclusive Recovery (DRGR) ". Beteiligt an dem Projekt sind das Global Development Policy Center der Boston University, die Heinrich-Böll-Stiftung und das Centre for Sustainable Finance der SOAS University of London.