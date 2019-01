Die Lebenshaltungskosten von Studenten in Deutschland sind einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Wie das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin mitteilte, lag der Zuwachs zwischen 2012 und 2016 bei bis zu 55 Prozent. Neben den Mieten stiegen vor allem die Fahrkosten und die Ausgaben für Ernährung und Gesundheit. Nach der Studie im Auftrag des Studentenwerks beliefen sich die durchschnittlichen Ausgaben auf 800 Euro monatlich. Vier Jahre zuvor lag der Betrag noch bei 550 Euro. Die Lebenshaltungskosten seien damit fast immer höher als die Förderungshöchstsätze des BaföG, hieß es in der Studie. Die Zahlen bezögen sich auf alleinlebende Studenten, die über ein geringes Einkommen verfügten. Nur wer in einer Wohngemeinschaft lebe, komme mit dem Bafög aus.