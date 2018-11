Pflegende Angehörige fühlen sich einer Studie zufolge oft überlastet.

Wie aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervorgeht, leiden sie unter Schlafmangel, sind überfordert oder werden selber krank. 185.000 der rund zweieinhalb Millionen Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, stünden kurz davor aufzugeben. Barmer-Chef Straub sagte, ohne die Hilfe von Angehörigen gehe es nicht. Es sei höchste Zeit, dass diese frühzeitig besser unterstützt, beraten und von überflüssiger Bürokratie entlastet würden.



Viele pflegende Angehörige seien an der Grenze der Belastbarkeit angekommen, sagte der Autor des Pflegereports, Heinz Rothgang. "Fast 40 Prozent von ihnen fehlt Schlaf, 30 Prozent fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen, und jedem Fünften ist die Pflege eigentlich zu anstrengend." Allerdings finde mehr als die Hälfte der Hauptpflegepersonen niemanden, der sie für längere Zeit vertreten würde. Laut der Studie gibt es in Deutschland rund 2,5 Millionen pflegende Angehörige. Nur ein Drittel von ihnen gehe arbeiten, jeder Vierte habe seine Arbeit aufgrund der Pflege reduziert oder ganz aufgeben müssen.



Die Große Koalition will morgen ein umfassendes Pflegepaket im Bundestag verabschieden.