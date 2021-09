Kinder und Jugendliche mit Behinderung mussten in Heimen und Kliniken in der Bundesrepublik und in der DDR vielfach Leid und Unrecht ertragen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag der Bundesregierung. Die Behörden hätten bei den Kontrollen überwiegend versagt, bilanziert die Studie, die an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität koordiniert wurde. Zudem hätten die Gesellschaften beider Länder der Situation von behinderten und psychisch kranken Kindern überwiegend gleichgültig gegenüber gestanden. In allen untersuchten Einrichtungen habe es körperliche Gewalt, Demütigungen, Missachtung der Intimsphäre, Essenszwang oder Essensentzug gegeben, sagte Forschungsleiter Fangerau.



Erst ab den 1970er Jahren hat sich laut der Studie in der Bundesrepublik und dann auch in den kirchlichen Heimen in der DDR die Betreuung verbessert. In staatlichen Heimen und Kliniken habe sich dagegen bis zum Ende der DDR wenig getan.



Untersucht wurden den Angaben zufolge 17 Behindertenheime und psychiatrische Kliniken für Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik und der DDR. Die Forscherinnen und Forscher werteten 1.500 Fallakten aus, führten 60 Interviews mit Betroffen und Zeitzeuginnen und -zeugen und berücksichtigten weitere 170 Berichte, darunter auch Schilderungen von Angehörigen und damaligen Beschäftigten.

