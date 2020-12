Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster soll den Berufsalltag von Polizisten untersuchen.

Vor allem solle die Einrichtung der Frage nachgehen, wie häufig die Beamten Opfer von Gewalt würden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Zudem solle das Forscherteam in ihrer auf drei Jahre angelegten Studie herausfinden, was junge Menschen motiviere, sich für die Laufbahn bei der Polizei zu entscheiden. Die Daten sollen per Fragebogen, in Interviews und durch teilnehmende Beobachtung erhoben werden.



Die Grünen-Innenexpertin Mihalic übte Kritik an der Vergabe des Auftrags an die Polizeihochschule. Sie forderte eine bundesweite Ausschreibung. Zudem monierte die Politikerin, dass wichtige Fragen zum Rassismus ausgeklammert blieben. Der FDP-Innenexperte Strasser betonte, so wie jetzt angelegt, werde die Studie kaum wichtige Erkenntnisse liefern können. Sie stehe unter keinem guten Vorzeichen.



Die von mehreren Parteien geforderte unabhängige Studie zu Rassismus bei der Polizei soll es nach Ministeriumsangaben nicht geben.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.