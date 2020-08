Die Betreuungsqualität in deutschen Kitas ist nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung nach wie vor unzureichend.

In den meisten Einrichtungen seien die Betreuungsschlüssel und Gruppengrößen nicht kindgerecht, heißt es in dem in Gütersloh veröffentlichten "Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme". Auch sei das Ausbildungsniveau des Kita-Personals besonders in Westdeutschland teils zu niedrig.



Bundesweit besuchen demnach fast drei von vier Kindern eine Kita oder eine Krippe mit zu wenig Personal: So kamen zum Erhebungsstichtag im März 2019 rein rechnerisch 4,2 Krippenkinder auf eine Erzieherin. Im Kindergarten waren es 8,8 Kinder. Die Experten empfehlen maximal 3 Krippenkinder, beziehungsweise 7,5 Kindergartenkinder pro Fachkraft.