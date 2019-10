Die Schulleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften sind einer Studie zufolge in mehreren Bundesländern schlechter als vor sechs Jahren.

Im Auftrag der Kultusministerkonferenz waren Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen aller Schulformen geprüft worden. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigten sich besonders deutliche Verschlechterungen. In Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen waren die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen dagegen etwas besser als in der ersten Überprüfung im Jahr 2012. Im bundesweiten Durchschnitt blieb das Niveau damit weitgehend stabil. Die Leistungen von Jungen verschlechterten sich jedoch stärker als die von Mädchen.



Für die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen haben rund 45.000 Schülerinnen und Schüler speziell entwickelte, bundesweit einheitliche Testaufgaben bearbeitet.