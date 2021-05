Forschende aus der Schweiz haben einen Biomarker im Blut von Covid-Patienten entdeckt, mit dessen Hilfe sich voraussagen lässt, ob jemand einen schweren Verlauf haben wird.

Im Deutschlandfunk erklärte Burkhard Becher, Professor am Institut für Experimentelle Immunologie der Universität Zürich, es gehe dabei um die Anzahl ganz spezieller Immunzellen: der natürlichen Killer-T-Zellen im Blut. Wenn diese am Tag der Einlieferung ins Krankenhaus nahezu verschwunden seien, könne man mit einer fast hundertprozentigen Sicherheit voraussagen, dass der Patient einen schweren Verlauf erleiden werde. Um das herauszufinden hat das Team aus der Schweiz Blutproben von 50 Covid-Patienten aus drei unterschiedlichen Regionen gesammelt und es mit 25 Blutproben von Patienten mit anderen Arten von Lungenentzündungen vergleichen. Von allen Proben wurde ein extrem detailliertes Blutbild erstellt. Dabei fiel auf, dass nur bei den Covid-Patienten mit schwerem Verlauf die Zahl der natürlichen Killer-T-Zellen nahe Null ging. Das Blut sei eine Art Schatten von dem, was an Entzündungsreaktionen im Körper stattfinde, sagte Becher. Er sei zuversichtlich, dass sich die Ergebnisse im großen Stile übersetzen lassen. Zudem seien Krankenhäuser mit ihren Messgeräten in der Lage, die entsprechenden Parameter zu bestimmen.



Nützlich sei die Voraussage eines schweren Covid-Verlaufs vor allem dann, wenn Intensivbetten knapp würden. In einigen Ländern wie Indien oder Brasilien müsse man derzeit die sogenannte Triage vornehmen - also auswählen, welche Patientinnen und Patienten im Krankenhaus aufgenommen und beatmet werden. Ärzte könnten den wirklichen Gesundheitszustand von außen kaum unterscheiden, müssten aber eine Entscheidung treffen. Hier könne der Bluttest helfen: So könne man früh entscheiden, wen man beatmen müsse - und wen nicht. Zudem könnten gerade bei den schweren Fällen neue Medikamente greifen, so Bechers Hoffnung.

