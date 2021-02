Das Bündnis "Soziales Wohnen" sieht angesichts der Tendenz zu mehr Homeoffice Chancen dafür, eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herbeizuführen.

Büroflächen könnten durch das vermehrte Arbeiten von Zuhause aus aufgegeben und zu Wohnflächen umgewidmet werden, teilten die in dem Bündnis zusammengeschlossenen Verbände mit, darunter die Caritas, IG Bau und der Deutsche Mieterbund. Sie präsentierten in Berlin dazu eine Studie des Hannoveraner Pestel Instituts. Die Forschenden dort sehen demnach mit der wachsenden Akzeptanz von Homeoffice bis 2025 das Potenzial von 235.000 Wohnungen, die aus nicht mehr benötigten Büros entstehen könnten. Mit der Idee ließen sich bisherige Fehler in der Wohnungsbaupolitik von Bund und Ländern ein Stück weit korrigieren, hieß es weiter.

