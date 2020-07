Von den Patientinnen und Patienten, die wegen eines schweren Verlaufs von Covid-19 in einer Klinik beatmet werden mussten, haben nur knapp 50 Prozent überlebt.

Das ist das Ergebnis einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und der Technischen Universität Berlin, die jetzt im medizinischen Fachmagazin "The Lancet Respiratory Medicine" veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung haben die Autoren die Abrechnungsdaten der AOK von rund 10.000 Patienten mit bestätigter Covid-19-Diagnose ausgewertet, die zwischen dem 26. Februar und 19. April 2020 in 920 deutschen Krankenhäusern behandelt wurden. So hießt es: "Bei Patienten mit Beatmung lag die Sterblichkeit bei 52 Prozent, bei denen ohne Beatmung mit 16 Prozent deutlich niedriger."



Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin und einer der Mitautoren der Studie, ergänzt aber: "In absoluten Zahlen sind im Krankenhaus mehr Covid-19-Patienten verstorben, die nicht beatmet wurden."



Insgesamt wurden 1.727 stationär behandelte Covid-19-Patienten künstlich beatmet - von ihnen starben rund 900. Etwas mehr als drei Viertel dieser Patienten erhielt eine invasive Beatmung (per Tubus in der Luftröhre). Die übrigen 8.294 Patienten wurden ohne Beatmung versorgt. Von ihnen verstarben rund 1.320.



Hintergrund des hohen Prozentanteils an verstorbenen Beatmungspatienten sind offenbar Begleiterkrankungen. Hinzu kommt ein oftmals hohes Alter. Zudem müssen beatmete Patienten lange im Krankenhaus bleiben.



Hören Sie zu diesem Thema auch einen Beitrag in der Sendung "Forschung aktuell" ab 16.35 Uhr.

