Depressionen bei älteren Menschen finden laut einer Studie nicht genügend Beachtung.

Wie aus dem sogenannten "Deutschland-Barometer Depression" der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervorgeht, glauben vier von fünf Menschen, dass eine Depression am häufigsten im jungen und mittleren Erwachsenenalter auftritt. Dabei hänge die Krankheit viel weniger von den aktuellen Lebensumständen ab, als viele glauben. Eine Depression sei eine eigenständige Erkrankung, die jeden treffen könne - auch Senioren.



Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Hegerl, erklärte, Symptome wie Hoffnungs- und Freudlosigkeit, Schlafstörungen oder Erschöpfungsgefühl würden oft nicht als Ausdruck einer eigenständigen schweren Erkrankung gesehen. Vielmehr würden depressive Symptome "als nachvollziehbare Reaktion auf "die Bitternisse des Alters" oder als Folge körperlicher Erkrankungen fehlinterpretiert".



In der repräsentativen Umfrage gaben 86 Prozent der Deutschen an, dass es Älteren schwerer falle, sich bei Depression Hilfe zu suchen. Zwei Drittel meinten, dass sie sich über die Erkrankung im Alter nicht gut informiert fühlten.