Menschen im ländlichen Raum vertreten einer Studie zufolge häufiger demokratiekritische Positionen und wählen öfter anti-europäische Parteien als Bewohner von Großstädten.

In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Europäischen Kommission. Deren Vize-Präsidentin Suica erklärte die Ergebnisse mit oft schwierigen Verhältnissen auf dem Land. Häufig gebe es dort zu wenige Ärzte und eine schlechte Versorgung mit Bussen, Geschäften und Internet. Suica sagte der Tageszeitung "Die Welt", viele Bewohner machten die Demokratie dafür verantwortlich. Deshalb habe sich die EU-Kommission zum Ziel gesetzt, den ländlichen Raum wieder attraktiv zu machen und so der Abwanderung jüngerer Menschen in die Großstädte entgegenzuwirken.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.