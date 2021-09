Von einer Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde würden laut einer Studie vor allem Frauen profitieren.

Wie aus der Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht, würden nicht nur im Gastgewerbe oder im Einzelhandel die Löhne steigen, sondern auch in Arztpraxen oder Büros, wo überdurchschnittlich viele Frauen tätig sind. Nutznießer wären demnach auch Beschäftigte in kleineren Betrieben ohne Tarifbindung. Regional würde sich eine Erhöhung besonders im Osten und Norden Deutschlands bemerkbar machen.



Derzeit liegt der 2015 eingeführte gesetzliche Mindestlohn bei 9,60 Euro. Er soll in zwei Schritten bis Juli 2022 auf 10,45 Euro steigen. SPD und Grüne fordern eine Erhöhung auf zwölf Euro, die Linkspartei auf 13 Euro. Union und FDP lehnen dies ab.

