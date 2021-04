Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gefährden die Integration von Zuwanderern massiv.

Zu diesem Schluss kommen Expertinnen einer Studie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Errungenschaften, die man in den vergangenen sechs, sieben Jahren erzielt habe, drohten zu versanden, warnen die Forscherin Petra Bendel und ihre Mitautorinnen. Der Zugang zu Schulbildung, Sprach- und Integrationskursen sei für Eingewanderte und ihre Nachkommen besonders schwierig, zumal es vielfach an WLAN, Tablets oder Computern fehle und die Unterstützung durch Ehrenamtliche bedingt durch die Pandemie stark zurückgegangen sei. Dies gelte besonders für geflüchtete Kinder, die in Gemeinschaftsunterkünften lebten und dort mehrheitlich keinen Schreibtisch für sich hätten.



Die Forscherinnen halten fest, Migranten und Geflüchtete seien "systemrelevant". In Deutschland hätte mehr über 30 Prozent der im Lebensmittelsektor, in der Landwirtschaft und im Reinigungsgewerbe arbeitenden Personen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Sie empfehlen, die Stärkung von "Anti-Diskriminierungsmaßnahmen", um Migranten und Flüchtlinge besser zu unterstützen - auch beim Zugang zum Wohnungsmarkt.

