Multiresistente Bakterien verbreiten sich einer Studie zufolge in Europa vor allem über Krankenhäuser und die Verlegung von Patienten.

Nur eine geringe Rolle spielten Übertragungen in der Allgemeinbevölkerung, aus der Umwelt, der Landwirtschaft und über Lebensmittel, steht in der Studie des Universitätsklinikums Freiburg, die auch in der Fachzeitschrift "Nature Microbiology" erschienen ist. Gute Krankenhaushygiene könne die Erreger kontrollieren, heißt es weiter.



Über Landesgrenzen hinweg verbreiteten sich die Erreger hingegen nur sporadisch. Dennoch hätten einzelne internationale Übertragungen landesweite Ausbrüche zur Folge. Für die Studie wurden in 36 europäischen Ländern ein halbes Jahr lang in mehr als 450 Krankenhäusern Proben gesammelt. Die Forscher analysierten die gesamte genetische Information von fast 2.000 Bakterien der Spezies "Klebsiella pneumoniae".



Es sei extrem wichtig, Patienten bei der Aufnahme nach früheren Krankenhausaufenthalten im In- und Ausland zu fragen, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene des Uniklinikums Freiburg, Grundmann. Mit solchen Befragungen könnten Risikopatienten erfasst, frühzeitig diagnostiziert und nötigenfalls isoliert werden, um einer Weiterverbreitung von Erregern vorzubeugen.



Gegen die hochresistenten Bakterien sind fast alle bekannten Antibiotika wirkungslos. Die Anzahl an Todesfällen, die sich auf eine Infektion mit solchen Erregern zurückführen lassen, hat sich zwischen 2007 und 2015 in Europa mehr als versechsfacht, berichtet die Katholische Nachrichtenagentur.