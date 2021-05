Die Privathaushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr im europäischen Vergleich erneut am meisten gespart.

Nach gemeinsamen Berechnungen der Bank ING Deutschland und des Consultingunternehmens Barkow legten die deutschen Sparer 388,5 Milliarden Euro in Anlagen an und damit 45 Prozent mehr als im Jahr 2019. Pro Person waren es im Schnitt 4.671 Euro. An zweiter Stelle bei den Anlagen folgen die Menschen in Frankreich mit insgesamt 260,7 Milliarden vor den Italienern und den Spaniern.



In den 19 Ländern des Euroraums zusammengenommen legten die Sparer demnach erstmals mehr als eine Billion Euro neu an. Damit stieg das Finanzvermögen auf europäischer Ebene im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 27,3 Billionen Euro. Besonders stark gefragt waren Aktien.



Als Grund für den starken Anstieg beim Sparen wird in der Untersuchung angegeben, dass die Menschen wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ihr Geld nicht in gewohntem Maße ausgeben konnten. Zudem seien viele Haushalte aus Sorge vor Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit vor Ausgaben zurückgeschreckt.

