Deutsche Grundschüler liegen in Mathematik und Naturwissenschaften hinter Gleichaltrigen aus anderen Wirtschaftsnationen zurück.

Viertklässler kämen im Fach Mathematik nur auf 521 Punkte, hei�?t es in der internationalen Vergleichsstudie TIMMS. Dies sei deutlich unter dem Mittelwert der anderen teilnehmenden EU-Staaten von 527 Punkten. Jungen und Mädchen aus Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erzielten im Schnitt sogar 529 Punkte. In Deutschland verfüge jeder Viertklässler nur elementares mathematisches Wissen.



In den Naturwissenschaften haben sich deutsche Grundschülerinnen und -schüler laut der Studie erheblich verschlechtert. Hier kamen die Viertklässler nur noch auf 518 Punkte - in den Studien der drei Vorjahre waren es noch 528 Punkte. Auch das bedeutet einen deutlichen Rückstand zu Gleichaltrigen in anderen EU- und OECD-Staaten.



Die Studie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) erfasst alle vier Jahre das mathematische und naturwissenschaftliche Grundverständnis von Schülerinnen und Schülern am Ende der 4. Jahrgangsstufe.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.