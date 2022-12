Studie

Deutsche Pläne für LNG-Terminals sind massiv überdimensioniert

Acht schwimmend, drei an Land – so viele Terminals für importiertes Flüssiggas sind nach einer neuen Studie bis 2026 an der deutschen Küste geplant. Völlig überdimensioniert und nicht im Einklang mit den Klimazielen, moniert das Autorenteam. Das Wirtschaftsministerium widerspricht.

Mrasek, Volker | 08.12.2022