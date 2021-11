Fast zwei Drittel der weltweiten Hilfe für Flüchtlinge und deren Aufnahmeländer werden von den Vereinigten Staaten, Deutschland und den EU-Institutionen finanziert.

Das geht aus einem in Paris veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa hervor. Demnach entfielen im untersuchten Zeitraum 2018 bis 2019 auf die USA 30 Prozent, auf Deutschland 18 Prozent und auf die EU-Institutionen 15 Prozent. Die übrigen Staaten der Europäischen Union finanzierten zusammengenommen weitere 14 Prozent. Die Studie rät dazu, die Basis der Geberländer zu erweitern und neue Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Die bisherige Verteilung mache den globalen Flüchtlingspakt anfällig, wenn es in der kleinen Gruppe von Gebern zu einem Politikwechsel komme.

