Deutschland kann einer Studie des Fraunhofer-Instituts zufolge bis 2030 alle Kohlekraftwerke ersetzen und damit seine Klimaziele erreichen.

Das teilte die Umweltschutz-Organisation Greenpeace mit, die die Studie in Auftrag gegeben hatte. Die Energieexpertin der Organisation, Peters, sagte in Berlin, die sauberen Alternativen zur schmutzigen Kohle seien längst da. Die Regierung müsse für die Umsetzung den politischen Mut aufbringen.



Laut der Untersuchung können die Kohlekraftwerke vollständig durch Solar- und Windkraftanlagen sowie Gaskraftwerke ersetzt werden. Die Stromversorgung bliebe dabei weiter sicher. Auch der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen könne erhalten bleiben.



Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt, die sich mit dem Thema befasst. Sie soll bis Ende des Jahres eine Strategie zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten.