Die Themen Zuwanderung, Extremismus und Klimawandel lösen bei vielen Deutschen nach wie vor Besorgnis aus.

Das ist ein Ergebnis der heute vorgestellten Studie "Die Ängste der Deutschen". Die repräsentative Umfrage wird seit 1992 von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. Demnach fürchten sich 56 Prozent vor einer Überforderung des Staates durch Flüchtlinge. Jeweils 55 Prozent gaben an, dass Spannungen durch den Zuzug von Ausländern und eine gefährlichere Welt durch die Politik von US-Präsident Trump ihnen Sorgen bereiten. Dass das Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird, fürchten 45 Prozent der Deutschen. Mit 41 Prozent erst auf Rang 12 kommt in der Auswertung die Angst vor den Folgen des Klimawandels. Insgesamt seien die Ängste der Deutschen aber in den vergangenen Jahren zurückgegangen, betonen die Autoren der Studie. Im Langzeitvergleich sorgten sich 39 Prozent der Befragten stark. Das ist der niedrigste Wert seit 1994.