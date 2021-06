Einer Studie zufolge hat der Distanzunterricht zu Beginn der Corona-Pandemie zu erheblichen Kompetenz- und Wissensdefiziten geführt.

Die gewählte Unterrichtsform im Frühjahr 2020 sei vergleichbar mit Sommerferien gewesen, heißt es in einer Untersuchung der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Demnach sind bei vielen Schülerinnen und Schülern enorme Leistungsdefizite entstanden. Weil sich die Online-Lehre später vielerorts verbessert habe, würden sich die jüngsten Schulschließungen ab dem Winter nicht mehr so negativ auswirken, hieß es weiter.



Zuvor hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfohlen, Schulen und Kindergärten im weiteren Verlauf der Corona-Krise offen zu halten. Manche Schülerinnen würden mitunter auch langfristig von Belastungen begleitet werden, hieß es zur Begründung in einer Stellungnahme.

