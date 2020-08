Das Abschmelzen der Eisdecke von Grönland ist einer Studie zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr zu stoppen.

Wissenschaftler der Ohio State University haben ihre Untersuchungen im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht. Sie haben Daten von 234 Gletschern in der Arktis ausgewertet. Ihrem Fazit zufolge werden die Schneefälle im Winter nicht ausreichen, um die Auswirkungen der Schneeschmelze im Sommer auszugleichen und die Eisdecke zu erhalten.



Die Regierungen in aller Welt müssten sich nun auf den weiteren Anstieg der Weltmeere gefasst machen, mahnen die Autoren. Bislang wird dieser Anstieg auf durchschnittlich einen Millimeter pro Jahr geschätzt. Sollten Grönlands gesamte Eismassen abschmelzen, würde der Meeresspiegel um etwa sechs Meter steigen im Vergleich zu der Zeit vor der Eisschmelze. Viele Küstenstädte in aller Welt würden damit innerhalb der nächsten Jahrzehnte überflutet.