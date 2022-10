Bitcoin: Immer mehr Energie wird für das virtuelle Schürfen benötigt. (imago images / Bihlmayerfotografie)

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität von New Mexico in der US-amerikanischen Stadt Albuquerque. Demnach hatten die für die Rechenoperationen eingesetzten Computer 2020 einen weltweiten Stromverbrauch von 75,4 Terawattstunden. In Österreich waren es im selben Jahr knapp 70 Terawattstunden, in Portugal gut 48.

Die Produktion von Bitcoin basiert auf der sogenannten Blockchain-Technologie. Alle Transaktionen werden dabei als kryptografisch verkettete Datenblöcke gespeichert. Ein Netzwerk von Schürfern verifiziert dabei jede Transaktion und stellt sicher, dass die Daten korrekt sind. Jeder, der als erster einen korrekten Block bereitstellt, wird mit neuen Bitcoins belohnt. Auf diese Weise entsteht ein energieintensiver Wettbewerb innerhalb der Community.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass dadurch das Bitcoin-Mining mit der Zeit immer schmutziger und klimaschädlicher wird. Damit gleiche das Mining der Kryptowährung anderen energieintensiven, stark klimaschädlichen Prozessen wie der Rindfleischproduktion, der Stromerzeugung aus Erdgas oder der Herstellung von Benzin aus Rohöl, heißt es. Die Studie ist im Fachmagazin " Nature Scientific Reports " erschrienen.

