Die Zahl der Reichen ist trotz der Corona-Krise im vergangenen Jahr weltweit weiter gewachsen.

Nach Daten des Beratungsunternehmens Capgemini stieg die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, um gut sechs Prozent auf mehr als 20 Millionen. Das Gesamtvermögen wuchs gegenüber dem Vorjahr um mehr als sieben Prozent auf den Rekordwert von fast 80 Billionen Dollar. Vermögende Privatleute profitierten den Angaben zufolge vor allem vom Aufschwung an den Aktienmärkten.



Auch in Deutschland wurden vermögende Menschen in der Krise dem Bericht zufolge noch reicher. Die Zahl der Dollarmillionäre wuchs demnach um knapp fünf Prozent und umfasst jetzt mehr als 1,5 Millionen Menschen. Damit zählt Deutschland nach den USA und Japan weiter zu den Ländern mit den meisten Dollarmillionären.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.