Viele europäische Banken erzielen laut einer neuen Studie einen signifikanten Teil ihrer Gewinne in Steueroasen.

Die Europäische Steuerbeobachtungsstelle - eine neue Forschungseinrichtung der EU - fand in einer Untersuchung von 36 großen Kreditinstituten heraus, dass diese im Schnitt 20 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr in solchen Ländern verbuchen. Das entspreche 14 Prozent der gesamten Gewinne vor Steuern. Auch verlegten Geldhäuser wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank Gelder in Steueroasen. Also solche wegen ihrer niedrigen Sätze als "Oasen" qualifiziert werden in der Untersuchung 17 Gebiete wie die Bahamas, aber auch EU-Länder wie Irland, Malta oder Luxemburg.



In einer ersten Reaktion teilte die Deutsche Bank mit, sie sei in fast 60 Staaten tätig. Keines der Länder stehe auf der EU-Liste der nicht kooperativen Steuergebiete. Darin sind 12 Länder und Gebiete wie etwa Panama oder Samoa aufgeführt, die nach Ansicht der Union missbräuchliche Steuerpraktiken fördern.

