Wie oft Arbeitnehmer wegen Krankheit fehlen, hängt laut einer Studie eher vom Beruf ab als vom Alter.

Der jeweilige Job beeinflusse stark den Umfang von Fehlzeiten und auch die Art der Erkrankung, wie eine Auswertung der Krankenkasse AOK von Daten der knapp 14 Millionen Versicherten ergab. Am meisten fehlten demnach im vergangenen Jahr Beschäftigte aus der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit durchschnittlich 32,5 Tagen. Die geringsten Fehlzeiten habe es bei Beschäftigten in der Lehre und Forschung von Hochschulen mit 4,6 Tagen gegeben. Überdurchschnittlich häufig meldeten sich wegen psychischer Erkrankungen Mitarbeiter in Callcentern krank.