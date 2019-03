Luftverschmutzung führt laut einer neuen Studie zu mehr Todesopfern als das Rauchen.

Ein Team um zwei Mainzer Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts und der Universitätsklinik hat ausgerechnet, dass weltweit über 8,5 Millionen Menschen pro Jahr an Folgen von schmutziger Luft sterben - vor allem durch Feinstaub. Europaweit seien es etwa 800.000 Tote, teilte der Atmosphärenchemiker Lelieveld mit. Die Zahl der Todesfälle durchs Rauchen - inklusive Passivrauchen - schätzt die Weltgesundheitsorganisation dagegen auf 7,2 Millionen. Der Untersuchung zufolge verlieren Menschen in Europa zwei Jahre Lebenszeit durch Feinstaub - wobei Deutschland stärker belastet ist als etwa Frankreich oder Italien.



Die Wissenschaftler fordern deshalb, die Grenzwerte für Feinstaub zu verschärfen. Sie seien in der EU niedriger als die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation.