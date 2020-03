Die finanziellen Vorteile eines weltweiten Kohleausstiegs überwiegen laut einer Studie deutlich die damit verbundenen Kosten.

Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam, wie das Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung berichtet. Demnach berechneten die Wissenschaftler in einer Computersimulation unter anderem die Kosten der Kohleverstromung für die menschliche Gesundheit, beispielsweise für die Behandlung von Atemwegserkrankungen, sowie die Kosten für die Renaturierung der betroffenen Gebiete. Dabei habe sich gezeigt, dass die Ersparnis durch geringere Schäden an Gesundheit und Ökosystemen die direkten Ausstiegskosten deutlich überkompensierten. Für das Jahr 2050 sei so eine Netto-Ersparnis von etwa 1,5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung möglich. Außerdem verwiesen die Forscher auf die Notwendigkeit, aus Klimaschutzgründen auf Kohleverstromung zu verzichten.



Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung bis 2038 aus der Kohle aussteigen.