Die Unterschiede bei der Finanzkraft der deutschen Kommunen nehmen laut einer Studie weiter zu.

Trotz allgemein guter Kassenlage gebe es bei Steuereinnahmen, Investitionen, Rücklagen und Verschuldung deutliche regionale Unterschiede, heißt es in einem in Gütersloh veröffentlichten kommunalen Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung. Demnach geht es den Städten, Gemeinden und Kreisen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg überdurchschnittlich gut. Die wirtschaftliche Lage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gebe dagegen Anlass zur Sorge. Auch in Ostdeutschland gebe es erheblich geringere Steuereinnahmen. Am meisten Steuern nimmt der Landkreis München ein.



Die Grünen forderten ein gezieltes Hilfsprogramm des Bundes für die finanzschwachen Kommunen. Diese sollten etwa beim Abbau von Altschulden unterstützt werden, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hajduk der Funke-Medien-Gruppe.