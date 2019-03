Frauen aus dem Osten Deutschlands bekleiden prozentual häufiger Führungspositionen als westdeutsche Frauen.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Leipzig im Rahmen eines Projektes von MDR und RBB. Demnach sind Ostdeutsche in den Führungsetagen zwar nach wie vor stark unterrepräsentiert. Betrachtet man in dieser Gruppe aber den Frauenanteil, liegt dieser deutlich höher als bei Führungskräften aus dem Westen. Als Beispiel nennen die Studienautoren die Bundesregierung. Neben Angela Merkel stammten seit der Wiedervereinigung 16 weitere Kabinettsmitglieder aus dem Osten. Davon waren zwölf Frauen - das entspricht 71 Prozent. Im Gegensatz dazu waren von den westdeutschen Bundesministern nur 27 Prozent weiblich.



Als ostdeutsch gelten in der Studie Menschen, die in der DDR beziehungsweise nach 1990 in den ostdeutschen Bundesländern geboren wurden oder den Großteil ihres Lebens im Osten verbracht haben.