Frauen schaffen in Familienunternehmen offenbar seltener den Sprung in die Chefetagen als in börsennotierten Unternehmen.

Eine Studie der Albright-Stiftung belegt, dass der Anteil von Managerinnen in der Geschäftsführung der 100 umsatzstärksten Familienunternehmen in diesem Frühjahr im Schnitt bei knapp sieben Prozent lag. Bei den größten börsennotierten Konzernen war der Anteil doppelt so hoch.



Familienunternehmen seien Anpassungskünstler und hätten Jahrzehnte überlebt, weil sie immer rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hätten, so das Fazit der Studie. Beim Frauenanteil in der Unternehmensführung gebe es bei familiengeführten Unternehmen aber noch einen "blinden Fleck". Besser sieht es bei Aufsichts- beziehungsweise Verwaltungsräten aus. In diesem Bereich ist jede vierte Person eine Frau.