Frauenquoten sind am wirksamsten, wenn den Unternehmen bei Nichteinhaltung harte Strafen drohen.

Das ist das Ergebnis einer in Berlin veröffentlichten Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die auf Daten des "European Institute for Gender Equality" basiert. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen steigt demnach am schnellsten in den EU-Ländern, in denen Unternehmen hohe Sanktionen wie beispielsweise Geldstrafen oder Zwangsauflösung drohen. Freiwillige Selbstverpflichtungen oder Quoten, die ohne Sanktionsandrohung in Kraft traten, seien hingegen fast wirkungslos.



In Norwegen, Italien, Frankreich und Belgien gibt es den Angaben zufolge verbindliche staatliche Vorgaben für den Anteil von Frauen in Führungspositionen börsennotierter Unternehmen. In diesen Ländern liege der Frauenanteil im Durchschnitt bei fast 40 Prozent. 16 Jahre zuvor seien es acht Prozent gewesen. Deutschland, Österreich und Portugal gehören demnach zu den Ländern, in denen Unternehmen nur "moderate Sanktionen" drohen, wenn sie nicht genügend Frauen in Führungspositionen beschäftigen. In dieser Ländergruppe sei der Anteil der Frauen mit Einführung der Quote von sieben auf 29 Prozent gestiegen, heißt es in der Studie.

Jede Geschlecherquote ist "besser als keine"

In Ländern, die ihren Unternehmen lediglich empfehlen, Führungspositionen geschlechtergerecht zu besetzen, hat sich der Frauenanteil den Forschenden zufolge von zwölf auf 23 Prozent erhöht. Die geringste Entwicklung gab es in Ländern, die ihren Unternehmen gar keine Frauenquote vorgeben: Dort stieg der Frauenanteil von elf auf 17 Prozent.



Jede Geschlechterquote - unabhängig von der Ausgestaltung -

sei allerdings besser als keine Geschlechterquote, mahnen die Forschenden. Katharina Wrohlich, die die Daten ausgewertet hat, erklärte: "Wenn es ein Land beziehungsweise dessen Regierung jedoch wirklich ernst meint mit der Gleichstellung, muss es harte Sanktionen für den Fall der Nichterfüllung der Quote geben."