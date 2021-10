In Deutschland müssen laut dem Industrieverband BDI 860 Milliarden Euro zusätzlich investiert werden, um die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen.

Das klimaneutrale Industrieland gebe es nicht zum Nulltarif, sagte BDI-Präsident Russwurm in Berlin. Ein gewaltiger Kraftakt sei nötig. Die nächste Regierung müsse dringend handeln. Die nötigen Investitionen verteilen sich den Angaben zufolge auf Staat, Bürger und Unternehmen. Mehr als die Hälfte entfallen dabei auf die Bereiche Industrie und Energie. Der BDI hat die Machbarkeitsstudie in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit der Beratungsfirma Boston Consulting Group erstellt.



In Deutschland ist geplant, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent zu reduzieren - im Vergleich zum Jahr 1990. Ziel ist es, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.