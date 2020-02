Die meisten Migranten und Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland willkommen.

Das geht aus einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg hervor. Danach beurteilen drei Viertel der Befragten ihre eigene Lebenssituation als insgesamt positiv. Projektleiterin Rother erklärte, dabei spiele das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein, eine große Rolle. Auch die Erwerbs- und Wohnsituation sowie der Umfang der sozialen Kontakte zu Deutschen seien prägend. Trotz der Verbesserungen bei Arbeit und Einkommen machten sich viele Flüchtlinge allerdings auch Sorgen um ihre persönliche wirtschaftliche Situation. Viele wollten sich mit dem bislang Erreichten nicht zufrieden geben, sondern vorankommen, so Rother.