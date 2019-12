Deutschland hat sich in Sachen Geschlechtergerechtigkeit verbessert.

Das World Economic Forum stuft die Bundesrepublik im jährlich veröffentlichten "Gobal Gender Gap Report" auf Platz zehn ein - vier Plätze weiter vorn als im Jahr zuvor. Den ersten Platz in punkto Gleichberechtigung erreicht zum elften Mal in Folge Island - es folgen Norwegen, Finnland und Schweden. Vor Deutschland liegen noch Nicaragua, Irland, Spanien und Ruanda.



Insgesamt habe die Gleichberechtigung im Vergleich zum Jahr 2018 zugenommen, vor allem, weil es - wie in Deutschland - mehr Frauen in politischen Spitzenämtern gebe. Beim aktuellen Tempo werde es noch etwa ein Jahrhundert dauern, bis Männer und Frauen weltweit gleichberechtigt seien.



Das World Economic Forum schreibt in seinem Bericht, ohne die gleichberechtigte Einbeziehung der Frauen könnten weder die Volkswirtschaften zum Wohle Aller wachsen, noch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erreicht werden.