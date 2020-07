Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge ermutigende Ergebnisse.

In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Erhebung beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. Bei den 45 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren habe es keine ernsthaften Nebenwirkungen gegeben, hieß es weiter. Bereits Ende des Monats solle der Impfstoff an rund 30.000 Personen getestet werden.