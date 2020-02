Einer Studie zufolge geht knapp die Hälfte der seit 2013 nach Deutschland Geflüchteten fünf Jahre nach ihrer Ankunft einer geregelten Arbeit nach.

Die Integration in den Arbeitsmarkt geschehe zudem etwas zügiger als in früheren Jahren, schreibt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Demnach arbeiten mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge, die einen Job haben, in Vollzeit. Allerdings gebe es einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern. So seien lediglich 29 Prozent der Frauen nach fünf Jahren in Deutschland erwerbstätig, bei Männern liege die Quote dagegen bei 57 Prozent.



Die Mehrheit der arbeitenden Flüchtlinge hat der Studie zufolge eine Stelle als Fachkraft. 44 Prozent nahmen Helferjobs an.