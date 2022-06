Gesundheit

Eine Frau mit ihrem Handy. (Quelle:privat)

Die Analyse einer seit über 20 Jahren in Großbritannien laufenden Studie an Frauen ergab keine Anhaltspunkte für eine gestiegene Tumorgefahr bei gewöhnlicher Nutzung von Handys. Das berichtet eine Gruppe von Wissenschaftlern der Internationalen Krebsforschungsagentur in Lyon in einem Fachmagazin.

In der 1996 gestarteten Studie hatten rund 800.000 Frauen erstmals 2001 und dann erneut 2011 Fragen zu ihrer Nutzung von Mobiltelefonen beantwortet. Knapp 3.300 von ihnen erkrankten später an einem Hirntumor. Dabei spielte es keine Rolle, seit wann und wie oft die Frauen ein Mobiltelefon verwendet hatten. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie teilte zu der Studie mit, die Handy-Strahlung reiche nicht aus, um das Erbgut in den Zellkernen zu schädigen und Krebs auszulösen.

