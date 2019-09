Arbeiten im Heimbüro führt laut einer Umfrage zu größerer Arbeitszufriedenheit, ist aber zugleich psychisch belastend.

Das Wissenschaftliche Instituts der AOK veröffentlichte dazu ein Berlin eine Studie. Im Frühjahr wurden dafür 2.000 Beschäftigte zwischen 16 und 65 Jahren befragt, von denen rund 40 Prozent regelmäßig außerhalb ihres Unternehmens arbeiteten.



Neben dem Vorteil einer flexibleren Arbeit und mehr Autonomie im Homeoffice äußerten zwei Drittel der dort Tätigen, dass sie zuhause mehr Arbeit bewältigen könnten und konzentrierter seien. Zugleich klagten aber deutlich mehr von ihnen über Erschöpfung, Wut, Verärgerung oder Nervosität und Reizbarkeit.

Nervöser und reizbarer

"Im Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatleben stärker", hieß es zur Erläuterung. Damit wachse das Risiko, dass Erholungsphasen schrumpften. So verlege jeder Dritte im Homeoffice häufig Arbeitszeiten auf den Abend oder das Wochenende. Ferner hätten mehr als ein Drittel der Beschäftigten mit Homeoffice Probleme, nach Feierabend abzuschalten.

Bei Betriebsarbeitsplätzen lag die Quote bei knapp 25 Prozent.



Beschäftigte im Homeoffice fehlten deutlich seltener als jene, die am Unternehmenssitz arbeiteten: 7,7 Tage im Vergleich zu 11,9 Tagen im Jahr.