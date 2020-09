Durch Klimawandel, Kriege und andere Krisen werden einer Studie zufolge in den nächsten Jahrzehnten viele Länder der Erde nahezu unbewohnbar werden.

Das Londoner Institute for Economics and Peace prognostiziert, dass im Jahr 2050 der Lebensraum von mehr als einer Milliarde Menschen auf der Welt bedroht sein wird. Bei einem Fortgang der derzeitigen Entwicklung müssten viele Menschen ihre Heimat verlassen. Besonders bedroht sind demnach die afrikanische Sahelzone, weiter südlich liegende afrikanische Staaten wie Angola oder Madagaskar sowie der Nahe Osten von Syrien bis Pakistan. Als größte Bedrohungen sehen die Autoren Stürme und Überflutungen, aber auch Wasserknappheit und eine unsichere Versorgung mit Lebensmitteln.



In der Folge werde es eine starke Migrationsbewegung geben, vor allem in die als relativ krisensicher eingestuften europäischen Länder.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.