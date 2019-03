In Deutschland haben einer Studie zufolge rund 450.000 Jugendliche Probleme durch Computerspiele.

Die Untersuchung wurde von der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Auftrag gegeben und heute in Berlin vorgestellt. Dazu wurden tausend 12- bis 17-Jährige zu ihrem Spielverhalten befragt. Die Experten vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen sehen bei rund zwölf Prozent der Teilnehmer Anzeichen riskanten Spielverhaltens, bei rund drei Prozent sogar krankhaftes Verhalten. Symptome seien unter anderen Interessensverlust an früheren Hobbys, ständiges Denken ans Spielen sowie Lügen über das Ausmaß des Spielverhaltens.



Darüberhinaus werde das Computerspiel für viele zum Glücksspiel, heißt es in der Studie. So führten sogenannte In-Game-Käufe dazu, dass Spieler ihr Taschengeld in vermeintlich kostenlose Spiele steckten, weil sie mit einigen Extras ihre Chancen steigern wollten. Vereinzelt hätten Jugendliche in einem Zeitraum von sechs Monaten bis zu 1.000 Euro ausgegeben, im Durchschnitt seien das gut 110 Euro.