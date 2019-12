Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht eine wachsende Kluft zwischen Wohlstands- und Armutsregionen in Deutschland.

Der Graben verlaufe längst nicht mehr nur zwischen Ost und West, sagte Hauptgeschäftsführer Schneider anlässlich der Vorstellung des "Armutsberichts 2019". Den wohlhabenden Ländern Bayern und Baden-Württemberg mit einer Armutsquote von zusammen 11,8 Prozent stünden Nordrhein-Westfalen mit 18,1 und Osten mit 17,5 Prozent gegenüber. Als Problemregion stehe an oberster Stelle das Ruhrgebiet, Sorgen bereite aber auch Hessen, fügte Schneider hinzu. Zudem sei die Armut von Rentnern in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Er forderte unter anderem einen höheren Mindestlohn und höhere Hartz-IV-Sätze.



Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Basis für die Studie waren Daten des Statistischen Bundesamts aus dem sogenannten Mikrozensus.