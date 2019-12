Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht eine wachsende Kluft zwischen Wohlstands- und Armutsregionen in Deutschland.

Der Graben verlaufe längst nicht mehr nur zwischen Ost und West, sagte Hauptgeschäftsführer Schneider anlässlich der Vorstellung des "Armutsberichts 2019". Die niedrigste Armutsquote hat laut dem Bericht Bayern mit 11,7 Prozent, in Bremen liegt sie mit 22,7 Prozent auf dem höchsten Stand. Die Armutsquoten teilten Deutschland inzwischen in vier Regionen, heißt es weiter. Nach wie vor ist der Osten ärmer als der Westen, aber andererseits gehört das Ruhrgebiet zu den ärmsten Regionen im ganzen Land. Schneider forderte unter anderem einen höheren Mindestlohn und höhere Hartz-IV-Sätze.



Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Basis für die Studie waren Daten des Statistischen Bundesamts aus dem sogenannten Mikrozensus.