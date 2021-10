In deutschen Kultureinrichtungen arbeiten einer Studie zufolge mehr Frauen als Männer.

So liege deren Anteil bei durchschnittlich 64 Prozent, teilte die Initiative kulturelle Integration in Berlin mit. Zugleich hieß es, dass Menschen mit einer Behinderung im Durchschnitt vier Prozent der Mitarbeiterschaft in Kultureinrichtungen ausmachten. Das entspreche ungefähr dem Anteil an erwerbstätigen Personen mit Schwerstbehinderung in der Gesamtbevölkerung. - Die Daten aus dem Bericht "Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020" sollen am Mittwoch offiziell vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.